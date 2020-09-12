Памфилова заявила, что выборы проходят «спокойно»

https://static.news.ru/photo/98893536-f52c-11ea-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о досрочном голосовании. По её словам, избирательный процесс проходит «спокойно, достойно и организованно».

Она отметила, что кампания оказалась сложной, а времени на отдых после голосования по поправкам в Конституцию не было. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».

Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования. Но, в принципе, дай бог не сглазить, она идёт достаточно спокойно, достойно и организованно, — сказала она.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

Как сообщал NEWS.ru, в Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями, поводом к которому стало неудачное расположение стула.