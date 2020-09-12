На выборах в ЯНАО наблюдатели чуть не подрались из-за стула

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В Салехарде (ЯНАО) во время выборов муниципальных депутатов на одном из избирательных участков произошёл конфликт между наблюдателями.

По словам очевидцев, пришедший на участок во второй половине дня наблюдатель выразил недовольство неудобным расположением его стула. С предоставленного ему места было недостаточно хорошо видно всё помещения для голосования.

Инициатор скандала начал предъявлять претензии другим наблюдателям, однако те не были расположены начать передвигать стулья по первому требованию. В результате устроивший скандал наблюдатель посчитал случившееся нарушением и написал обращение по данному поводу.

Как рассказал URA.RU председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин, места для наблюдения соответствуют требованиям законодательства и рекомендациям Роспотребнадзора. На этом участке было заявлено пять наблюдателей, соответственно было предоставлено пять стульев, при этом между участниками избирательного процесса необходимо было соблюдать социальную дистанцию.

Заякин также отметил, что он был на этом участке перед открытием и там хороший обзор, а причиной конфликта стал эмоциональный настрой наблюдателей.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществляется досрочно.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила избирательные комиссии в регионах зафиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках». Накануне она заявила, что появившиеся в Сети сообщения и фото о голосовании в ряде регионов на багажниках автомобилей являются ложными. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде, сообщал NEWS.ru.