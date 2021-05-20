Памфилова рассказала о возможных провокациях на сентябрьских выборах

https://static.news.ru/photo/02826438-b9ec-11eb-be80-96000091f725_660.jpg Элла Памфилова Фото: CEC Russia/Global Look Press

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах и готовы им противостоять, сообщают «Известия».

Законодателям нужно более чётко определить термин «иностранное вмешательство». Потому что это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда, — отметила глава ЦИК.

Она добавила, что не исключает «фабрикации каких-то фейков или определённых провокаций». Однако в ЦИК интенсивно готовятся к всевозможным формам влияния и вмешательства, тем более что избирательную систему России постоянно сопровождают разного рода DDoS-атаки.

Система ГАС «Выборы» автономна и не зависит от глобальной Сети. Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Мы относимся к этому серьёзно, но спокойно и готовы им противодействовать, — подчеркнула Памфилова.

Она считает, что подобные технологии сейчас носят внутренний характер, их применяют те, «кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это „там“».

Ранее стало известно, что дистанционное электронное голосование на предстоящих в сентябре 2021 года выборах пройдёт в шести субъектах РФ, включая Москву. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также добавила, что выборы могут длиться три дня.