Опубликованы последние сообщения нацистов перед падением Третьего рейха

https://static.news.ru/photo/ff9184f8-9286-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gchq.gov.uk

В Великобритании обнародовали последнюю радиограмму нацистов перед окончанием Второй мировой войны. Сообщения содержат последние слова лейтенанта Кункеля, служившего в спецслужбе ВВС Германии, незадолго до того, как он сдался британским войскам.

Речь идёт о радиограмме, отправленной 7 мая 1945 года и перехваченной сотрудниками британской правительственной школы кодов и шифров.

Британские солдаты вошли в Куксхафен в 14:00 6 мая — с этого момента прекращается весь радиосигнал — желаю вам всего наилучшего. Лейтенант Кункель, — говорится в сообщении.

В другом перехваченном послании также предупреждали о закрытии связи навсегда.

Текст радиограммы Центр правительственной связи Великобритании опубликовал специально к 75-летию Дня Победы. Кроме того, центр выпустил копии немецких сообщений, перехваченных в конце Второй мировой войны в Европе, передаёт РИА Новости.

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