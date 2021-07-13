Возможный убийца главы Гаити был связан со спецслужбой США

Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был ранее информатором американского Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Временами один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA, — цитирует его агентство.

Кроме того, после убийства президента Жовенеля Моиза подозреваемый вышел на связь со своими контактами в Управлении по борьбе с распространением наркотиков США. Ему посоветовали сдаться и помогли оформить явку с повинной.

Отмечается, что убийцы во время расправы с Моизом выкрикивали о своей принадлежности к DEA. Но в самом ведомстве отрицают, что они действовали от его лица.

Убийство Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуацию взяли под контроль полиция и Вооружённые силы Гаити.