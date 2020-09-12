На выборах главы Пермского края лидерство захватил врио губернатора Махонин

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 87,4% на выборах главы региона.
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В России 13 сентября проходит единый день голосования, выборы различных уровней проходят в 83 регионах, в четырёх из них (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) довыбирают депутатов Госдумы. В Татарстане на некоторых участках явка приближается к 100%.
На Камчатке выбирали главу края, там выборы уже завершились. Как писал NEWS.ru, после обработки 29,75% протоколов с большим отрывом лидирует действующий врио губернатора Владимир Солодов (79,38%). Также пока опережает своих конкурентов временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (82,29% голосов после обработки 50% протоколов).
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