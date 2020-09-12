На выборах главы Пермского края лидерство захватил врио губернатора Махонин

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 87,4% на выборах главы региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК, полученные после обработки 0,33% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, у неё 5,89% голосов. Олег Постников от ЛДПР набирает 3,27%, Евгений Козлов от «Патриотов России» — 1,64%. Врио губернатора участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

В России 13 сентября проходит единый день голосования, выборы различных уровней проходят в 83 регионах, в четырёх из них (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) довыбирают депутатов Госдумы. В Татарстане на некоторых участках явка приближается к 100%.

На Камчатке выбирали главу края, там выборы уже завершились. Как писал NEWS.ru, после обработки 29,75% протоколов с большим отрывом лидирует действующий врио губернатора Владимир Солодов (79,38%). Также пока опережает своих конкурентов временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн (82,29% голосов после обработки 50% протоколов).