https://static.news.ru/photo/16c3fc7e-5154-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что собирается продолжить поездки по стране. От своих заместителей он попросил составить собственные графики выездов в проблемные регионы.

Прошу вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы. Чтобы не по бумажным отчётам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день, — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что поездки помогут контролировать исполнение национальных проектов. Акцент необходимо делать на субъектах, в которых наблюдается непростая социально-экономическая ситуация. Премьер также дал задание для таких территорий подготовить программы развития, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в конце прошлой недели Михаил Мишустин обратился в ряд регионов с запросом предоставить данные о конкретных показателях — росте зарплат, развитии бизнеса и налоговой собираемости. По мнению экспертов, такой шаг свидетельствует об изменении запроса в федеральном центре к работе региональных властей — в приоритет ставятся результаты от реальных дел, а не эффектные политические заявления.