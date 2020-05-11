Мишустин не будет участвовать в совещании у Путина по ситуации с COVID-19

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Вклад России и Китая в победу во Второй мировой войне не должен быть предан забвению. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории, —...