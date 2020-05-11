Мишустин не будет участвовать в совещании у Путина по ситуации с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не будет принимать участия в совещании у президента страны Владимира Путина по ситуации с коронавирусом.
В настоящее время глава правительства проходит лечение от COVID-19 в одном из государственных медучреждений, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин 8 мая провёл совещание в режиме видеоконференции. Это первое совещание премьера, открытое для СМИ, после 30 апреля, когда стало известно о его заражении коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен