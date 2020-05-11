Политика

Мишустин не будет участвовать в совещании у Путина по ситуации с COVID-19

14:18, 11 мая 2020 24
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не будет принимать участия в совещании у президента страны Владимира Путина по ситуации с коронавирусом.

В настоящее время глава правительства проходит лечение от COVID-19 в одном из государственных медучреждений, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин 8 мая провёл совещание в режиме видеоконференции. Это первое совещание премьера, открытое для СМИ, после 30 апреля, когда стало известно о его заражении коронавирусом.

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