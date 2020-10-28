Министр Силуанов страшно далёк от народа

До последнего момента считалось, что экономику России направляет, вопреки всем политическим изменениям, сплочённая группа системных либералов, воспитанных ещё «лучшим министром финансов» Алексеем Кудриным. Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Татьяна Голикова — вот неполный список фигур первой величины, которых напрямую связывают с многолетней откровенно монетаристской политикой, не ведущей к существенному экономическому росту в стране. А значит, и к решению всё более сложных социально-политических проблем. Тем более сейчас либералы-монетаристы не могут похвастаться ни стабильным рублём, ради которого лишали инвестиций экономику, ни бездефицитным бюджетом, который, однако, не исключал усиления налогового бремени.

В прежнем правительстве тот же Силуанов был единственным первым вице-премьером, полновластным руководителем всего экономического блока. Притом что кабинет Дмитрия Медведева постоянно критиковали и за провалы в финансировании национальных проектов, и за аморфный бюджет, многие статьи которого просто не выполнялись. В нынешнем правительстве Антон Силуанов — просто министр финансов, хоть, как утверждают, имеет возможность прямого выхода на премьера, чего лишено большинство министров, но работает «под» первым вице-премьером Андреем Белоусовым, признанным этатистом, сторонником мощных госинвестиций в реальную экономику.

А потому информация о том, что Михаил Мишустин и Андрей Белоусов в ходе своей неафишируемой встречи договорились в принципе о том, что экономические министерства будут кадрово укреплены депутатами-практиками и авторитетными учёными-экономистами, может трактоваться как начало «антилиберальной зачистки» наших экономических «мозговых центров» и ведомств, аппараты которых неизменны чуть ли не со времён Егора Гайдара.

Михаил Мишустин Russian Government/Global Look Press

Но если правительственная «кухня» скрыта от глаз посторонних и о многом мы можем только догадываться, то начавшиеся в Государственной думе дебаты вокруг представленного государственного бюджета на 2021 год способны открыть много интересного. Чего только стоила реплика спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина о том, что «Антон Силуанов не слышит запросов граждан».

Иными слова, бюджет устами одного из ведущих сановников заранее признаётся антисоциальным. А к кому как ни к согражданам должно прислушиваться правительство, особенно в год перевыборов Госдумы? Но при всей нашей известной византийщине важно даже не столько содержание критики, а сам её факт. Ведь весьма показательно, что Вячеслав Володин был только что принят президентом. Причём лично. Что само по себе свидетельствует о важности такой аудиенции.

К тому же было видно даже по небольшому телевизионному сюжету, насколько уважительно президент относится к спикеру. И такой приём многими расценён как подтверждение перспективы важного кадрового продвижения спикера. Называют новый пост секретаря Госсовета или что-то не менее значимое. Логично предположить, что и критика спикером антисоциальной сущности представленного бюджета (страшно далёк Силуанов от народа и его запросов) была санкционирована президентом.

Зачастую такая критическая «артподготовка» у нас предшествует значительным кадровым подвижкам. Но это не значит, что системные либералы, сильные поддержкой МВФ и иных западных институтов, не будут сопротивляться, включая саботаж решений руководства правительства. Уже заговорили о том, что Алексей Кудрин вновь может стать экономическим вице-премьером, поскольку ему будет легче договориться с торжествующими штатовскими демократами. Так что ждём дальнейшего развития событий.