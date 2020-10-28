Как бюджет Госдуму разделил

Государственная дума приняла за основу проект федерального бюджета. Несмотря на то что депутаты обсудили его с главой правительства Михаилом Мишустиным, документ в первом чтении поддержали только «Единая Россия» и ЛДПР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожурил главу Минфина Антона Силуанова за то, что он не слышит запросы граждан и парламентариев, и даже поймал главного финансиста Белого дома на присвоении чужих достижений. В КПРФ традиционно раскритиковали предложенный правительством проект, назвав его «олигархически-криминальным», а в «Справедливой России» и вовсе подготовили «альтернативный вариант» главного финансового документа страны. NEWS.ru поинтересовался у парламентских фракций, какие поправки они намерены подготовить ко второму чтению законопроекта, которое намечено на 24 ноября.

«Бюджет — это деньги всей страны»

Проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов был основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны с учётом медленного восстановления мировой экономики из-за пандемии COVID-19. Согласно документу, в 2021 году доходы бюджета составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей, а дефицит — 2,75 трлн рублей (или 2,4% ВВП). На реализацию нацпроектов в следующем году предполагается потратить 2,25 трлн рублей.

Глава правительства России Михаил Мишустин ещё в понедельник, 26 октября, обсудил проект бюджета с руководством нижней палаты парламента, попросив парламентариев поддержать социальные инициативы кабмина. На заседании документ представлял министр финансов Антон Силуанов.

Документ разделил парламентские фракции на две стороны — ЛДПР и «Единая Россия» поддержали правительственный вариант, а КПРФ и «Справедливая Россия» резко выступили против.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём выступлении объяснил позицию фракции тем, что «бюджет — это не чьё-то партийное дело, это всей страны деньги, доходы и расходы». В «Единой России» в свою очередь пояснили, что поддержали предложенный кабмином документ, так как в нём отражено решение социальных задач, которые фракция считает приоритетными.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин всё-таки не преминул упрекнуть главного правительственного финансиста в том, что он, в отличие от президента Владимира Путина, не слышит запросы граждан и парламентариев.

Антон Германович, для чистоты отношений: вы в своём докладе сказали о горячем питании, но вы противник были этого. Понимаете, вот ведь в чём вопрос. Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение, а вы были против, — сказал он. — А в выступлении вы говорите (о горячем питании) как о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнёром и слышал депутатов, запрос граждан, а у нас получается — президент слышит, а министр финансов нет.

Ещё более критично были настроены голосовавшие против бюджета справедливороссы, представившие в кабмин свой «альтернативный бюджет». Кроме того, лидер эсеров Сергей Миронов даже пригрозил обратиться в Конституционный суд, если правительство не заложит в проекте средства нa индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Коммунисты традиционно выступили против, назвав правительственный вариант документа бюджетом «не социального государства, а олигархически-криминального».

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Бюджет не ориентирован на будущее, он будет стагнировать экономику, он не хочет ремонтировать инфраструктуру, защищать природу, бороться за здоровье. Мы за этот бюджет, естественно, не голосовали и не будем голосовать, — заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Позднее Геннадий Зюганов написал в Twitter, что в представленном правительством проекте бюджета коммунисты из КПРФ усматривают множество откровенно коррупционных лазеек, которые, по мнению Зюганова, категорически не вяжутся с множеством обещаний власти бороться с нецелевым расходованием бюджетных средств и коррупцией в сфере распоряжения госфинансами.

В итоге проект бюджета был принят в первом чтении: 346 депутатов проголосовали за, 54 — против, воздержавшихся не было.

Фракции играют на повышение

NEWS.ru опросил представителей парламентских фракций о том, на каких изменениях они будут наставать при следующем рассмотрении документа.

В «Единой России» ко второму чтению пообещали подготовить ряд поправок, увеличивающих финансирование по традиционным программам, которые курирует партия. Как пояснил NEWS.ru первый замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев, речь идёт прежде всего о сельских домах культуры, театрах малых городов, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, развитии городской среды.

И для нас очень важная поправка. Мы будем предлагать восстановить в полном объёме финансирование социальных некоммерческих организаций. Есть целый ряд некоммерческих организаций — это и организации инвалидов, и ветеранские организации, которые традиционно получают финансовую поддержку из бюджета. В этот раз бюджет был внесён без соответствующей росписи, так как между Минтрудом и Минфином существовали разногласия по оптимизации финансирования этих организаций. Мы выступаем и будем настаивать на том, чтобы ничего не связали и оставили на уровне финансирования 2020 года. Андрей Исаев первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме

Первый зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) также заверил NEWS.ru, что фракция также готовит свои предложения ко второму чтению проекта бюджета. Либерал-демократов беспокоит снижение расходов на многие важные сферы, например, социальную политику или развитие сельского хозяйства.

По программе строительства мы считаем, что нужно будет всё-таки дополнительно выделять средства по программе «Молодая семья». Это тоже мы будем закладывать. Ну и медицина, и образование. Несмотря на то что они там близко заложены в планах, но на самом деле и там снижение происходит по сравнению с текущим годом. В частности, мы видим снижение по программе первичной медицинской помощи, это не совсем стыкуется с заявлением президента по этому вопросу. В этих направлениях мы будем готовить предложение от фракции ЛДПР. Сергей Катасонов первый замглавы комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции ЛДПР первый замглавы комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции ЛДПР

Как рассказал NEWS.ru глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), у коммунистов будет много поправок, буквально по всем статьям и направлениям бюджета, а также нацпроектам и госпрограммам. В частности, КПРФ будет настаивать на восстановлении финансирования программы по развитию сельского хозяйства и продовольственных рынков на уровне 2019 года, а также на выделении дополнительных средств на их техническое перевооружение.

Всё, что касается поддержки наших пенсионеров, всё, что касается науки, всё, что касается людей с ограниченными возможностями. Здесь мы также будем готовить соответствующие предложения, и сегодня они уже звучали. То же касается и здравоохранения, потому что сегодня ситуация с обеспечением лекарствами в условиях пандемии, особенно в сельской местности, просто тревожная. Это большая системная работа, которая будет связана с тем, чтобы дополнить наш бюджет новыми источниками финансирования, и по основным программам будут соответствующие поправки. Владимир Кашин глава комитета ГД по аграрным вопросам, член думской фракции КПРФ глава комитета ГД по аграрным вопросам, член думской фракции КПРФ

«Справедливую Россию» полностью не устраивает как концепция внесённого в Госдуму бюджета, так и отдельные позиции, предложенные Минфином. В частности, как рассказал NEWS.ru замруководителя фракции справедливороссов Олег Шеин, партийцы подготовят поправки по поводу индексации пенсии работающим пенсионерам.

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Есть совершенно прямое, правда, устно выраженное заявление президента о том, что этот вопрос социальной справедливости требует своего решения, однако сегодня господин Силуанов заявил, что у него идеологическая позиция другая, и в принципе, переводя её на нормальный язык, она сводится к тому, что вообще пенсии платить работающим пенсионерам не надо. У нас, безусловно, будут поправки, направленные на увеличение финансирования медицины и образования. В принятом проекте бюджета речь идёт о беспрецедентном сокращении доли расходов на медицину и образование в национальной экономике. И в этом смысле мы смотримся уже хуже, чем некоторые африканские страны. Поэтому пакет предложений у нас, естественно, будет. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Но есть у эсеров и вопросы принципиального характера по самой концепции бюджета, которая, по словам парламентария, неоспоримо очень обрадует банкиров и инвестиционные фонды, но при этом не очень обрадует основное население страны. В связи с этим справедливороссы даже предложили свой альтернативный проект бюджета на 2021 год, который нацелен на повышение доходов и рост расходов на социальные нужды и поддержку реального сектора экономики.

Второе чтение проекта бюджета запланировано на 24 ноября, а поправки к тексту принимаются профильным комитетом Госдумы до 18 часов 9 ноября.

Над материалом также работала Виктория Немис.