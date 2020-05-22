МИД РФ: США не подтвердили невозможность ядерной войны

Неготовность Соединённых Штатов Америки и союзников Белого дома по НАТО подтвердить недопустимость ядерной войны — тревожный показатель, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он добавил, что Вашингтон не готов следовать известной формуле 80-х годов XX века о том, что в подобных конфликтах не может быть победителей,
По его мнению, США приписывают Кремлю концепцию о вероятной победе в ядерной войне.
Дипломат также заявил о готовности Москвы провести очную встречу с представителем США по вопросу сокращения наступательных вооружений (СНВ).
По мнению Рябкова, обсуждение нового договора должно завершится до февраля 2021 года, когда прекратит действовать существующая редакция документа (СНВ-3) о сокращении ядерных вооружений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен