МИД РФ: США не подтвердили невозможность ядерной войны

https://static.news.ru/photo/7ddfcab2-ab43-11e9-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неготовность Соединённых Штатов Америки и союзников Белого дома по НАТО подтвердить недопустимость ядерной войны — тревожный показатель, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он добавил, что Вашингтон не готов следовать известной формуле 80-х годов XX века о том, что в подобных конфликтах не может быть победителей, пишет «Коммерсант».

По его мнению, США приписывают Кремлю концепцию о вероятной победе в ядерной войне.

Дипломат также заявил о готовности Москвы провести очную встречу с представителем США по вопросу сокращения наступательных вооружений (СНВ).

По мнению Рябкова, обсуждение нового договора должно завершится до февраля 2021 года, когда прекратит действовать существующая редакция документа (СНВ-3) о сокращении ядерных вооружений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Белом доме рассчитывают на уничтожение Россией ядерных боеголовок ракет наземного базирования.