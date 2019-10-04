Министерство иностранных дел РФ порекомендовало избегать людных мест в Париже в воскресенье, 6 октября, из-за проведения марша правых и праворадикальных организаций.
Будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
#Франция - на 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/dnVdzcj5Vf