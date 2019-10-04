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Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что МИД Ирана пока не подтвердил дипмиссии информацию о скором освобождении журналистки Юлии Юзик.

Он пояснил, что ведомство запросило у иранской стороны официального разъяснения, а также доступ к гражданке РФ. Однако иранское внешнеполитическое ведомство пока не выполнило просьбу российского посольства, передаёт ТАСС. Юзик задержали...