Фото: Julien Mattia/Le Pictorium/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало избегать людных мест в Париже в воскресенье, 6 октября, из-за проведения марша правых и праворадикальных организаций.

Будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

В сентябре в Париже сотрудники правоохранительных органов задержали 163 человек на проходящих акциях протеста, писал News.ru.

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