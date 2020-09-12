МИД РФ попросило Apple не становиться «пособником преступлений Киева»

https://static.news.ru/photo/839afec2-f507-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store приложения государственных и близких к государству российских СМИ. Она призвала компанию Apple не становиться «пособником преступлений Киева против свободы слова».

В Москве расценили такое требование украинского ведомства как проявление репрессивной политики Киева в отношении СМИ, говорится на сайте министерства.

Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений, — отмечается в сообщении.

В МИД уверены, что, в условиях «тотальной украинизации» Украины местные власти ограничивают русскоязычному населению доступ к информации на родном языке. Также там считают ситуацию со свободой слова на Украине «одной из самых сложных в мире», так как жизни журналистов под угрозой, а сотрудники СМИ подвергаются «диктату органов безопасности».

Призываем администрацию «Эппл» не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую ИТ-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова, — добавили в министерстве.

Дипломаты заявили, что ожидают «должной» реакции правозащитников и профильных международных структур: они должны дать беспристрастную оценку «вопиющему нарушению украинской стороной фундаментальных демократических принципов свободного распространения информации и доступа к ней».

Накануне в пресс-службе Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) сообщили, что Apple заблокировала в каталоге App Store на территории Украины их приложения. Причиной такого решения корпорации Apple якобы стало требование Службы безопасности Украины. Речь идёт о приложениях «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру».

Позднее в Apple сообщили, что сведения об удалении приложений российских государственных телеканалов из украинской версии App Store не соответствуют действительности. Руководству каналов лишь направили уведомления о соответствующих требованиях властей страны.

С 2014 года на Украине запрещено вещание российских телеканалов. В стоп-лист попали не только близкие к властям общественно-политические СМИ, такие как Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РТР-Планета», РЕН ТВ, «Звезда», Russia Today, но и развлекательные, детские и спортивных каналы — «Охота и рыбалка», «Улыбка ребёнка», «Настоящее смешное телевидение», а также целый ряд других.