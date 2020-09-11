Apple опровергла удаление российских приложений на Украине

https://static.news.ru/photo/1aa3feca-f460-11ea-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

В компании Apple сообщили, что сведения об удалении приложений российских государственных телеканалов из украинской версии App Store не соответствуют действительности.

Руководству каналов лишь направили уведомления о соответствующих требованиях властей страны, передаёт ТАСС.

Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую, — подчеркнули в организации.

Накануне в пресс-службе Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) сообщили, что Apple заблокировала в каталоге App Store на территории Украины их приложения. Причиной такого решения корпорации Apple якобы стало требование Службы безопасности Украины. Речь идёт о приложениях «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру».

С 2014 года на Украине запрещено вещание российских телеканалов. В стоп-лист попали не только близкие к властям общественно-политические СМИ, такие как Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РТР-Планета», РЕН ТВ, «Звезда», Russia Today, но и развлекательные, детские и спортивных каналы — «Охота и рыбалка», «Улыбка ребёнка», «Настоящее смешное телевидение», а также целый ряд других, писал NEWS.ru.