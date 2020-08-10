МИД РФ отреагировал на задержание российских журналистов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/34052a36-db0d-11ea-86f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия призывает белорусские власти с уважением относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий. Кремль также пристально следит за ситуацией с задержанием корреспондентов изданий РФ в Минске и призывает сотрудников СМИ соблюдать законодательство республики, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем <...> Исходим из того, что белорусская сторона отнесётся с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова. Она отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.

Помимо Пегова сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

Как писал NEWS.ru, после завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.