https://static.news.ru/photo/42e306c0-4b31-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы по установке памятника власовцам в Праге являются глумлением над памятью десятков тысяч воинов Красной армии, которые погибли во имя мира на чешской земле.

Глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что чествование освободительной армии предателя Андрея Власова «выглядит кощунством».

В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, — заявил Тяпкин.

Он напомнил, что Русская освободительная армия (РОА) была создана нацистами и являлась коллаборационистским вооружённым формированием. По его словам, авторам инициативы по установке памятника это хорошо известно.

Сооружение планируют установить в микрорайоне Ржепорыйе. Власти считают, что власовцы освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.

Генерал-лейтенант Красной армии Андрей Власов попал в окружение летом 1942 года. Он сдался в плен немцам и стал руководителем Русской освободительной армии, которая воевала бок о бок с нацистами. Власова повесили в 1946 году по приговору военной коллегии Верховного суда СССР вместе с 10 генералами РОА.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны.