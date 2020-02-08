Планы по установке памятника власовцам в Праге являются глумлением над памятью десятков тысяч воинов Красной армии, которые погибли во имя мира на чешской земле.
Глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин
В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, — заявил Тяпкин.
Он напомнил, что Русская освободительная армия (РОА) была создана нацистами и являлась коллаборационистским вооружённым формированием. По его словам, авторам инициативы по установке памятника это хорошо известно.
Сооружение планируют установить в микрорайоне Ржепорыйе. Власти считают, что власовцы освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.
Генерал-лейтенант Красной армии Андрей Власов попал в окружение летом 1942 года. Он сдался в плен немцам и стал руководителем Русской освободительной армии, которая воевала бок о бок с нацистами. Власова повесили в 1946 году по приговору военной коллегии Верховного суда СССР вместе с 10 генералами РОА.
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