https://static.news.ru/photo/afcc354e-475e-11ea-9fe0-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия хочет пересмотреть историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».

Выступая перед польскими студентами, Макрон заявил, что власти защищают историю Европы «от всех попыток фальсификации, пересмотра некоторыми странами, некоторыми партиями». Он подчеркнул, что видит попытки «стереть 1989 год и историю свободы» в Польше.

Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ, — заявил французский президент.

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким Макрон заявил, что Франция не является ни «пророссийской», ни «антироссийской». Он подчеркнул, что необходимо показать твёрдость в отношениях с Россией.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Россия пытается «переписать историю». По его словам, пакт Молотова — Риббентропа привёл к началу войны. Бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете назвала Иосифа Сталина союзником Гитлера. По её словам, якобы СССР позволил нацисткой Германии напасть на страны Европы.