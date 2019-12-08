https://static.news.ru/photo/a3beb7f0-19f9-11ea-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поблагодарил на встрече с членами Совета Федерации спикера верхней палаты Валентину Матвиенко за помощь республике. Об этом сообщает пресс-служба главы частично признанного государства Закавказья.

Бибилов передал слова благодарности председателю Совфеда Валентине Матвиенко, которая, по его словам, на протяжении долгих лет занимается вопросами республики и полностью владеет ситуацией по Южной Осетии, — цитирует сообщение РИА Новости.

На встрече обсуждались темы, связанные с развитием экономической и социальной сферы в Северной и Южной Осетии.

Бибилов обратился к российским сенаторам с просьбой подключиться к решению проблемы ввоза транспортных средств из своей республики на территорию РФ.

Этот вопрос обсуждается уже практически на всех уровнях, но я думаю, что если мы совместно подойдём к нему, он должен решиться, — сказал Бибилов.

Он отметил, что с учётом подписанного между Москвой и Цхинвалом договора о союзничестве и интеграции, на уровне Совета Федерации «было бы полезно рассмотреть вопрос пересечения транспорта тех граждан Южной Осетии, которые постоянно проживают в РФ, в частности в Северной Осетии».

Как писал NEWS.ru, в середине ноября в Службе государственной безопасности Грузии сообщили, что врач из Тбилиси Важа Гаприндашавали был похищен в южноосетинском Цхинвале. Силовики Южной Осетии заявили, что он участвовал в военном конфликте в августе 2008 года.

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе обратилась к Совету Федерации РФ с просьбой помочь освобождению задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили.