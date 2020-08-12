Лукашенко получил поздравления из Сирии

https://static.news.ru/photo/fd4faa62-dc9b-11ea-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сирийский президент Башар Асад поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.

Об этом сообщает БелТА. Асад в своём послании отметил, что результат выборов в Белоруссии предоставляет Дамаску и Минску возможность укрепить сотрудничество во всех сферах и вывести отношения на новый уровень.

С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания, — написал президент Сирии.

На прошедших 9 августа выборах Лукашенко набрал более 80% голосов, как заявили в ЦИК Белоруссии. Основная соперница действующего президента Светлана Тихановская итоги выборов признавать отказалась. Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста, которые жёстко подавлялись силовиками. МВД Белоруссии сообщило о шести тысячах задержанных к 12 августа.

Как писал NEWS.ru, первым с победой на выборах Лукашенко поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.