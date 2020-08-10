Си Цзиньпин поздравил Лукашенко в победой на выборах главы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bf622806-db01-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Александр Лукашенко Фото: Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы республики. Представитель Пекина выразил уверенность, что под руководством Лукашенко европейская страна «достигнет новых блестящих успехов».

От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства, — передаёт Sputnik Беларусь со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон. Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова. Она написала в Telegram, что во время акций протеста, связанных с выборами главы государства, многие её друзья и знакомые «болели» за Лукашенко.

Помимо Пегова сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику, писал NEWS.ru.