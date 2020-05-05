Лукашенко и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений

https://static.news.ru/photo/f335eb9e-8ee5-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили самые актуальные темы двусторонних отношений. Политики также обменялись информацией о мерах, которые проводятся в двух странах для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщили БелТА в пресс-службе белорусского президента, главы государств затронули вопросы взаимодействия в рамках интеграционных структур. В частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства. Кроме того, Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Белоруссии в целом.

Ранее президент Белоруссии заявил, что парад Победы необходимо провести именно в Минске из-за сильных разрушений, которые нанесла война республике. Он пригласил на мероприятие глав других государств. Лукашенко также отметил, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.