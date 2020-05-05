Лукашенко и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили самые актуальные темы двусторонних отношений. Политики также обменялись информацией о мерах, которые проводятся в двух странах для борьбы с эпидемией коронавируса.
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Ранее президент Белоруссии заявил, что парад Победы необходимо провести именно в Минске из-за сильных разрушений, которые нанесла война республике. Он пригласил на мероприятие глав других государств. Лукашенко также отметил, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.
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