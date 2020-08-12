МИД Литвы: санкции Евросоюза в отношении Минска должны быть персональными

https://static.news.ru/photo/3fe55d64-dca5-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Valdas Kopustas/Global Look Press

Вероятные санкции Евросоюза (ЕС) против Минска должны быть персональными и не повредить рядовым гражданам, считает глава МИД Литвы Гитанас Науседа.

Дипломат отметил, что специальными мерами необходимо воздействовать на тех, кто нарушал в стране права человека, передаёт РИА Новости. Накануне министр анонсировал публичное выступление кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Он добавил, что моральное состояние женщины, которая вынужденно пошла в политику после ареста мужа, претендовавшего на высший государственный пост, сейчас нормальное. По словам главы литовского МИД, он знает это, потому что лично пообщался с Тихановской.

Протесты в республике начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-претендент на пост президента Белоруссии, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения». В опубликованном на YouTube видеообращении он рассказал, что после вынужденного отъезда из Белоруссии побывал в соседних странах — России, Украине, Польше. Проживающие там белорусские диаспоры выражали «колоссальную заинтересованность» в создании такой организации.

Организация намерена привлечь внимание мировой демократической общественности к ситуации в Белоруссии, инициировать проведение ЕС чрезвычайного саммита, а также обратиться к международным гуманитарным организациям с просьбой об оказании помощи пострадавшим в результате протестов.