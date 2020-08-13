ЛДПР отказали в проведении митинга в поддержку Фургала в Москве

https://static.news.ru/photo/9d5621e6-dd99-11ea-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЛДПР получила отказ в проведении акции на Пушкинской площади Москвы в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с санитарными ограничениями.

Хотели провести митинг на Пушкинской площади 22 августа. Нам отказали из-за санитарно-эпидемиологических требований, — сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

В связи с этим либерал-демократы намерены провести 22 августа встречу активистов с выступлением депутатов и лидера партии Владимира Жириновского рядом с Институтом мировых цивилизаций на закрытой территории.

В пресс-службе ЛДПР добавили, что инициаторы постараются подключить максимум участников удалённо, а также через соцсети и прямую трансляцию.

Ранее лидер партии Владимир Жириновский пообещал семье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оказать полное содействие по всем вопросам, связанным с его уголовным преследованием. На встрече с сыном политика Кириллом он пообещал поддержку как в юридическом, так и в политическом плане. Кроме этого, Жириновский заверил, что семье в случае необходимости помогут материально.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России».

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Другим указом главы государства Фургал был освобождён от должности «в связи с утратой доверия».

Семья экс-губернатора объявила о сборе денег на адвокатов. Такая необходимость возникла из-за того, что в рамках расследования счета семьи были заморожены, писал NEWS.ru.