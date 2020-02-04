https://static.news.ru/photo/ab0fd668-475f-11ea-86d4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган имеет приглашение посетить Крым и он его не отверг. Оно было сделано в связи с предстоящим открытием мечети в Симферополе.

Президент Турции Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг, — цитирует Лаврова «Российская газета».

Он сообщил, что при украинской власти в Крыму не было построено ни одной мечети и тогда вообще никто не думал «о каких-то религиозных правах крымских татар». Лавров назвал все сообщения о нарушениях их прав «откровенной ложью» и пригласил всех желающих убедиться в этом лично. Но при этом поставил условие, что в Крым они должны приехать по Крымскому мосту с территории России, а не с Украины.

Я очень рассчитываю, что наши турецкие соседи будут объективно проводить свою линию по отношению к Украине, с одной стороны, и к Крыму — с другой, — добавил глава МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган, возвращаясь из Киева, сообщил журналистам о своём желании поговорить с Путиным.