Лавров: Запад маскирует свои планы, пытаясь очернить Россию на Балканах

https://static.news.ru/photo/ca957888-18e4-11eb-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны маскируют собственные планы на Балканах, обвиняя Москву в некоем пагубном влиянии на этот регион, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью газете «Глас Српске» Лавров назвал эти заявления Запада «пустопорожними и досужими рассуждениями», так как никаких доказательств такого «пагубного» влияния со стороны России предоставлено так и не было, сообщает ТАСС.

И откуда им взяться? Наши обширные многопрофильные связи со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права, — сказал Лавров.

Он также выделил особую роль России в усилиях по постконфликтному урегулированию на Балканах. Такое ответственное поведение России, считает Лавров, мешает некоторым международным игрокам проводить на Балканах «неприглядную» политику по превращению этой части Европы в арену геополитического соперничества.

Отсюда спекуляции по поводу пагубного влияния, — отметил Лавров.

Министр обратил внимание, что перед нами, таким образом, не только «неуклюжие» попытки очернить политику России в регионе, но и замаскировать собственные интересы. Россия же в реальности воспринимает Балканы только как территорию безопасности, стабильности и сотрудничества, добавил Лавров.

Россия видит регион Западных Балкан в будущем как территорию безопасности, стабильности и сотрудничества, отметил Лавров.

Это должно обогащать, а не создавать проблемы, — сказал он.

Как сообщал NEWS.ru, в мае 2020 года стало известно, что Госдеп США выделит $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской». Западные страны после этого уже заявляли, что считают политику России пагубной и недемократической.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров с 26 по 29 октября проводит рабочие визиты в три страны на Балканском полуострове.