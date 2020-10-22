Лавров отправится в дипломатический тур по балканским странам

https://static.news.ru/photo/5f8b47e8-1475-11eb-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 26 по 29 октября посетит с рабочими визитами три страны на Балканском полуострове.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 26 октября Лавров прибудет в столицу Греции. Министр встретится со своим коллегой Никосом Дендиасом, главой правительства страны Кириакосом Мицотакисом, также Лаврова примет председатель ведущей оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил». Как передаёт РИА Новости, стороны обсудят углубление экономического партнёрства и рассмотрят ситуацию в Восточном Средиземноморье.

28 октября глава МИД РФ приедет с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину, где проведёт переговоры с политическим руководством. Во время визита будут обсуждаться двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

28 и 29 октября Лавров посетит Сербию, где встретится с президентом страны Александром Вучичем. Кроме того, министр примет участие в церемонии, посвящённой завершению оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы.

21 октября Лавров провёл переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, писал NEWS.ru.