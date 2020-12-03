Лавров выступил за усиление роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/56f52eac-356b-11eb-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо усилить свою роль в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Шокирующие своей жестокостью теракты во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом, — цитирует министра РИА Новости.

Лавров также отметил, что дополнительных усилий от организации требует противодействие организованной преступности, наркоугрозе и преступности в киберпространстве.

В середине октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Поводом для убийства послужила демонстрация им карикатур на пророка Мухаммеда. Напал на педагога чеченец, получивший во Франции статус беженца.

В конце месяца в Ницце были убиты три человека выходцем из Туниса. В начале ноября сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обстрелял прохожих в центре Вены. В результате погибли четыре человека и ещё более 20 получили ранения.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров предложил повысить эффективность работы ОБСЕ, создав для этой цели неформальную рабочую группу. По его словам, важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств организации, повысить прозрачность и отдачу от её работы.