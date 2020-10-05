Лавров: Россия заинтересована в установлении истины по делу с Навальным

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Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

По словам Лаврова, сложилась вопиющая ситуация, которая повторяет один в один сценарий так называемого «дела Скрипалей», «когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было», пишет РИА Новости.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Уголовное дело по факту случившегося не возбуждено. В день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил для проверки в Западно-Сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Ранее Лавров сообщил, что власти Германии отказываются отвечать на официальные запросы Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным, выдумывая различные предлоги, писал NEWS.ru.