Лавров: РФ может сама справиться с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/72189ee0-e53d-11ea-b0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

Россия может справиться с ликвидаций последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске самостоятельно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если было принято такое решение, значит, наши технологии были сочтены достаточными. Давайте не будем забывать, когда нам что-то в такого рода ситуациях предлагают, не хочу никого подозревать в отсутствии чистых помыслов, но, наверное, лучше полагаться на свои силы, — сказал Лавров в ходе всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что критической ситуации в этом нет, передаёт ТАСС.

Ранее ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей. Уточняется, что дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности оцениваются на 2020 год в 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год — в 11 млрд рублей ($160 млн).

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием «Норникеля». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики, писал NEWS.ru.