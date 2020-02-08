Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что российская сторона так и не получала ответа от кого хочет защищаться Германия с помощью НАТО. Об этом
Он отметил, что МИД ФРГ Хайко Маас не согласился с доводами президента Франции Эммануэля Макрона в пользу реформации НАТО.
У них выходит, что НАТО нужна, в том числе Германии, поскольку, кроме альянса, никто Германию не защитит. Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия, — привела слова Сергея Лаврова «Российская газета».
Как писал NEWS.ru ранее, Сергей Лавров рассказал о том, что бывший американский лидер США Барак Обама оставил президенту США Дональду Трампу «отвратительное наследство» в отношениях между американской стороной и Россией.
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