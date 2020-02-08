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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что бывший американский лидер США Барак Обама оставил президенту США Дональду Трампу «отвратительное наследство» в отношениях между американской стороной и Россией. Информация следует из интервью главы МИДа «Российской газете».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что бывший американский лидер США Барак Обама оставил президенту США Дональду Трампу «отвратительное наследство» в отношениях между американской стороной и Россией....