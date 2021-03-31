Лавров пошутил о будущем человечества в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/45ccfb9e-924c-11eb-8fbb-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: ru.valdaiclub.com

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил об очном формате встречи во время специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Абсолютно согласен, что офлайн работать лучше. По крайней мере человечество продолжит себя только офлайн. Онлайн не получится, — заявил российский министр.

На заседании обсуждались геополитические проблемы на Ближнем Востоке, а также будущие встречи глав России и Китая. Поднималась тема участия США и НАТО в вопросе урегулирования конфликтов в регионе, сообщает РИА Новости.

Ранее Лавров во время визита в Китай надел маску с нецензурной надписью на английском языке FCKNG QRNTN, что можно перевести как «Чёртов карантин». Это средство защиты министру подарили журналисты.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2020 года Лавров с юмором прокомментировал вмешательство стран в американские выборы. Он заявил, что Кремлю «обидно» за второе место после Китая в рейтинге стран, которые будто бы влияли на процесс голосования в США.