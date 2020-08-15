Лавров ознакомил главу МИДа Франции с инициативой РФ по Персидскому заливу

https://static.news.ru/photo/b56f77c6-de81-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского МИДа Сергей Лавров ознакомил главу французского МИДа Жан-Ива Ле Дриана с инициативой Путина по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Глава российского государства предлагает провести в онлайн-режиме саммит по выработке путей обеспечения безопасности в указанной зоне.

Также рассмотрены задачи нормализации обстановки вокруг иранской ядерной программы путём соблюдения резолюции Совбеза ООН. Предметно обсуждена тематика межливийского урегулирования, Лавров и Ле Дриан обменялись соображениями по развитию военно-политической ситуации в стране, говорится в сообщении МИД РФ.

Был согласован график двухсторонних контактов по широкому кругу вопросов российско-французского сотрудничества. Министры пришли к общему выводу о важности скорейшего установления режима прекращения боевых действий в Персидском заливе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что готов принять участие в саммите «пятёрки» Совета безопасности ООН с участием Германии и Ирана по проблемам, связанным с иранской ядерной сделкой.