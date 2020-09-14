Лавров отменил намеченный на 15 сентября визит в Берлин

https://static.news.ru/photo/2e112280-f695-11ea-9d67-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Emmanuele Contini/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Берлин, который был намечен на вторник, 15 сентября. Об этом сообщили представители пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Лавров во время визита должен был совместно со своим немецким коллегой Хайко Маасом принять участие в церемонии закрытия «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018–2020 годов. Мероприятия были согласованы год назад. Также они получили подтверждения во время переговоров, которые прошли 11 августа в Москве.

Однако в немецком МИД сообщили, что у Масса сильно изменился рабочий график. Его участие в мероприятии отменяется, а время на переговоры урезано.

Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны, — сообщается на сайте ведомства.

Подчёркивается, что министр направит в Берлин приветствие участникам мероприятия, осознавая важность и успешность завершения «перекрёстного» года.

Как ранее писал NEWS.ru, Лавров заявил, что России следует использовать «страховочную сетку» при контактах с Европейским союзом. По его словам, ЕС хочет «наказать» РФ.