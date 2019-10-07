Вашингтону следует разработать план сдерживания НАТО, а не РФ, так как расширение Альянса заставляет другие страны усиливать милитаризм. Такое мнение высказал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться, — цитирует Гемпеля РИА Новости.
Крымский парламентарий полагает, что США стоит начать с разработки плана по сдерживанию Североатлантического альянса, поскольку его военные базы «подбираются все ближе к российским границам».
Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу, — пояснил Гемпель.
Также он полагает, что политика США якобы способствует гонке вооружений в мире.
Как писал News.ru, ранее в американском правительственном аналитическом центре RAND Corporation заявили о необходимости минимизировать последствия российской агрессии в Черноморском регионе с помощью усиления активности стран НАТО у границ РФ.