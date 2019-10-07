https://static.news.ru/photo/cd3a1930-e8f3-11e9-b3be-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гемпель Фото: crimea.gov.ru

Вашингтону следует разработать план сдерживания НАТО, а не РФ, так как расширение Альянса заставляет другие страны усиливать милитаризм. Такое мнение высказал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться, — цитирует Гемпеля РИА Новости .

Крымский парламентарий полагает, что США стоит начать с разработки плана по сдерживанию Североатлантического альянса, поскольку его военные базы «подбираются все ближе к российским границам».

Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу, — пояснил Гемпель.

Также он полагает, что политика США якобы способствует гонке вооружений в мире.

Как писал News.ru, ранее в американском правительственном аналитическом центре RAND Corporation заявили о необходимости минимизировать последствия российской агрессии в Черноморском регионе с помощью усиления активности стран НАТО у границ РФ.