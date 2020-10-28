Кремль сообщил о сожалении и обеспокоенности по поводу ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a51623e0-1908-11eb-8874-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

В настоящее время на территории Нагорного Карабаха продолжаются бои, несмотря на принятое ранее соглашение о гуманитарном перемирии. Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность и сожаление. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Третье по счёту с момента обострения конфликта гуманитарное перемирие было согласовано Азербайджаном и Арменией при посредничестве США 25 октября. Оно должно было вступить в силу 26 октября.

Устойчивого прекращения огня в регионе нет. Бои всё равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность, — цитирует Пескова ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, помощник президента Азербайджана Хикмет Гатжиев пояснил, почему в какой-то момент переговоры между Баку и Ереваном по разрешению территориального спора вокруг Нагорного Карабаха зашли в тупик и привели к очередному военному конфликту.