Кремль попросил Белоруссию ответить за фразу о «кукловодах» в «Газпроме»

https://static.news.ru/photo/ce228de0-b216-11ea-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белоруссия должна аргументировать слова о неких «кукловодах» из «Газпрома», прозвучавшие в Минске, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, в заявлении так же говорилось о якобы «больших начальниках». Песков добавил, что интересы ведущих предприятий РФ всегда защищает Кремль.

Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами <...>Пока у меня нет никаких дополнительных комментариев на этот счёт, — цитирует представителя Кремля РБК.

Речь идёт о скандале вокруг Белгазпромбанка. Глава Комитета госконтроля республики Иван Тертель заявил, что за кандидатом в президенты республики и экс-банкиром Виктором Бабарико стоят «кукловоды», опасающиеся, что их связь с претендентом на пост лидера раскроют. На этом фоне, по его мнению, политический оппонент Александра Лукашенко «пытается поиграть в благородство». Однако те, кто причастен к противоправной деятельности, будут найдены, пообещал представитель силовой службы.

Бабарико на протяжении более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов, которые завели несколько связанных с ней уголовных дел. Финансовая организация работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку.

Политик и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали , что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусьбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.

В России заявили о давлении на экс-банкира. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы решили надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на Бабарико.

Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусскую ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в республике удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.