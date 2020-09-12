Комарову переизбрали губернатором Ханты-Мансийского автономного округа

https://static.news.ru/photo/e8cb6820-f5a4-11ea-8b85-fa163e074e61_660.jpg Наталья Комарова Фото: admhmao.ru

Депутаты Законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября большинством голосов переизбрали Наталью Комарову на должность губернатора Югры.

В голосовании приняли участие 38 депутатов. Число действительных бюллетеней — 33. Число голосов за кандидата Комарову — 29, — цитирует РИА Новости депутат Думы Югры, руководителя счётной группы Александра Сальникова.

По словам спикера парламента региона Бориса Хохрякова, решение принято, и большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры избрана Наталья Комарова.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Думу ХМАО на рассмотрение список, состоящий из трёх кандидатов на пост главы региона. В него вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета «Справедливой России» в регионе Михаил Сердюк.

Депутаты Думы ХМАО выбирают губернатора региона на пять лет из кандидатов, предложенных президентом, которому тюменский губернатор предоставляет список возможных кандидатур, писал NEWS.ru.