Комарову переизбрали губернатором Ханты-Мансийского автономного округа

Депутаты Законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября большинством голосов переизбрали Наталью Комарову на должность губернатора Югры.
В голосовании приняли участие 38 депутатов. Число действительных бюллетеней — 33. Число голосов за кандидата Комарову — 29, — цитирует РИА Новости депутат Думы Югры, руководителя счётной группы Александра Сальникова.
По словам спикера парламента региона Бориса Хохрякова, решение принято, и большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры избрана Наталья Комарова.
Ранее президент России Владимир Путин внёс в Думу ХМАО на рассмотрение список, состоящий из трёх кандидатов на пост главы региона. В него вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета «Справедливой России» в регионе Михаил Сердюк.
Депутаты Думы ХМАО выбирают губернатора региона на пять лет из кандидатов, предложенных президентом, которому тюменский губернатор предоставляет список возможных кандидатур, писал NEWS.ru.