Путин внёс список кандидатов на пост главы ХМАО

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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что США отказались от участия Китая в переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечён в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем...