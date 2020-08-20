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Путин внёс список кандидатов на пост главы ХМАО

10:46, 21 августа 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внёс в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на рассмотрение список, состоящий из трёх кандидатов на пост главы региона.

В него вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета «Справедливой России» в регионе Михаил Сердюк.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитическое управление регионального парламента.

Депутаты думы ХМАО выбирают губернатора региона на пять лет из кандидатов, предложенных президентом, которому тюменский губернатор предоставляет список возможных кандидатур.

В свою очередь, тюменский губернатор получает предложения от думских фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина с врио Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, писал NEWS.ru.

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