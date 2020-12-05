Коллега Чубайса заявил, что политику нужна помощь в новой должности

https://static.news.ru/photo/ae59eb2a-36d7-11eb-b425-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс сможет наполнить новую должность содержанием, полезным для страны, считает его бывший коллега по кабмину страны Сергей Шахрай. По его словам, в первые месяцы работы Чубайсу понадобится поддержка на высшем уровне, в том числе со стороны президента РФ и министра иностранных дел.

Однако он (Анатолий Чубайс. — NEWS.ru) умный человек, и я уверен, что он со всем справится, — цитирует Шахрая портал URA.RU.

По данным сайта, Шахрай работал зампредседателя кабмина РСФСР с 1991 по 1992 год. Чубайс занимал данный пост с июня 1992 года.

Анатолия Чубайса назначили специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров «Роснано» утвердил кандидатуру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями, рассказал о своей новой должности. Он заявил, что ему не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для него.