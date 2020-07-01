Клишас: будущее за электронным голосованием

https://static.news.ru/photo/0efaf76c-bb86-11ea-bb91-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронное голосование удобно для граждан, за ним будущее, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его мнению, регионы оценят этот опыт и сделают выводы.

Конечно же, я думаю, мы имеем пример очень хорошего голосования с точки зрения построения этой системы для удобства человека, — отметил Клишас в информцентре ЦИК.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал о подсчёте голосов на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. По его словам, на расшифровку результатов уйдёт около полутора часов. Она начнётся вечером 1 июня.

30 июня в России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции. В нём принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. В общей сложности для дистанционного участия в плебисците было подано около миллиона заявок от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10 часов по московскому времени и закончилось 30 июня в 20 часов. При этом выдача электронных бюллетеней прекратилась за минуту до завершения волеизъявления. Пользователям необходимо было авторизоваться на интернет-площадках с помощью учётной записи на сайте мэра и правительства Москвы или портала государственных услуг (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после ввода кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Вместе с тем в России продолжается традиционное голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.