Клинцевич прокомментировал слова Климкина о Дне Победы

https://static.news.ru/photo/033a8d08-937b-11ea-9d73-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: council.gov.ru

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин не имеет права указывать России, какие праздники ей отмечать. Такое мнение высказал сенатор Франц Клинцевич.

Ранее Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацистской Германией.

Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне — это реабилитация пособника Гитлера, палача Степана Бандеры, марши его последователей, которые проходят при молчаливом согласии властей, — отметил политик.

По его словам, Климкин является одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма. Но при этом нормальные люди будут отмечать День Победы, чтобы подобная трагедия больше не повторилась, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала поздравительное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию. Пресс-служба Белого дома продублировала поздравление без упоминания Советского Союза.