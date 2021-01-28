Жириновский начинает свою последнюю предвыборную кампанию

Вошедшая в политические анекдоты «всеядность» Жириновского вписалась в новый «ковидный» тренд. Его партия, пожалуй, активнее и эффективнее соперников использовала возможности, порождённые новой реальностью.

Грядущая парламентская кампания явно станет последней для Жириновского — годы берут своё, но начинается она необычно. Впервые ЛДПР имеет все шансы обойти на финише своих соперников-коммунистов и официально стать второй партией страны. Во всяком случае, различные опросы, проводимые что ВЦИОМом, что «иностранными агентами» из Левада-Центра, свидетельствуют об обозначившемся изменении соотношения сил партии Жириновского и его заклятых исторических соперников.

Речь уже даже не идёт о срочно созванном им съезде частично в формате онлайн, когда другие партии колебались, не понимая, как такой форум со множеством участников вписать в новую действительность с её многочисленными ограничениями. А команда «масочников» Жириновского не стала никого свозить в столицу из регионов и установила с ними электронную видеосвязь. В результате все его предвыборные штабы на местах были формализованы и получили ясную установку на начало избирательного марафона. Хотя для либерал-демократов всегда было свойственно ведение нон-стоп пропагандистской кампании. А такой съезд, тем более на фоне пассивности остальных, это ещё и масштабное возвращение в национальную информационную повестку.

Но главное достижение ВВЖ в том, что смог воспользоваться новой онлайн-коммуникативной реальностью. Жириновский ныне стал абсолютно вездесущим, перманентно присутствующим на всех возможных цифровых платформах и вообще во всевозможных форматах. Не ограничиваясь, как прежде, одними только традиционными медиа, где он также по-прежнему легко переходит от Владимира Соловьёва в эфир на «Эхо Москвы» и наоборот. Его всеядность политическая конвертировалась и во всеядность коммуникационную.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что все эти коммуникативные пути и источники надо чем-то наполнять. Не только собственной «картинкой», но и разного рода смыслами. Но и тут у Вольфовича практически нет пауз. Он с лёгкостью распространяет свою версию появления в 2024 году нового человека в Кремле. При этом он ритуально перечисляет всю традиционную обойму претендентов из ближнего круга, но даёт понять, что президента Путина может сменить кто-то другой. Тут даже неутомимому Дмитрию Пескову пришлось прокомментировать футурологию Жириновского, намекнув на поддержание ВВЖ своего рейтинга. Что абсолютно справедливо.

Но возраст берет своё, и разговоры о серьёзном ухудшении состояния здоровья главного либерал-демократа звучат всё громче. Не случайно Жириновский рассуждает и о собственных преемниках у кормила партии. И не просто их перечисляет, тестируя соратников а-ля Сталин на общую к себе лояльность. Но тут же мягко обозначает недостатки: один должен улучшить свои полемические возможности, тот пока просто сыроват. И получается, что исторический вождь объективно незаменим, хотя, дескать, и находится в постоянном творческом поиске достойного преемника. Это ещё и тонкий с подтекстом ответ президентской администрации, которая намекает системной оппозиции на необходимость омоложения партийного руководства. В Кремле также признают полезность ЛДПР для поддержания общего баланса влияния и недопущения приватизации недовольных какой-то одной партией. А потому опасаются, как бы в результате естественной утраты ВВЖ партия не рухнула в политическое небытие.

Вольфович, конечно, ещё готов простудиться на похоронах своих недоброжелателей. Но гонку со временем ему явно не выиграть. Впрочем, нерв времени он ещё чувствует.