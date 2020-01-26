В России уже не первый год идёт неофициальное соревнование среди чиновников различного уровня (в основном, правда, регионального) за гран-при в категории «Отрыв от реальности». Это очень увлекательное мероприятие. Именно здесь представители власти показывают невиданные в других областях выдумку, остроумие (хотя и весьма специфическое), скорость реакции и умение потом объяснить, что на самом деле всё совсем не так, как нам кажется.

Плотность результатов в этом негласном зачёте столь велика, что порой трудно определить лидера. Но за последнюю неделю глава Чувашии Михаил Игнатьев совершил столь головокружительное комбо, что основательно ушёл в отрыв от преследователей, и не факт, что в начавшемся новом десятилетии найдётся ещё один чиновник, который сумеет к нему приблизиться.

Пристрелочным выстрелом стало его предложение наказывать журналистов слишком, по его мнению, активно критикующих власть, из-за чего ей некогда заниматься своей работой, а лишь приходится отбиваться от обвинений и тратить время на разборки. «Поэтому нужно чётко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить», — заявил он. Правда, потом объяснил, что, как это обычно на Руси бывает, имел в виду совсем не то, что сказал, а к объективным журналистам он всегда относился корректно. И можно было бы, наверное, ему поверить, но господин Игнатьев решил закрепить промежуточный успех.

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Во время смотра аварийно-спасательной техники он должен был в торжественной обстановке вручить ключи от новых пожарных машин, но превратил приятное событие в постыдное, заставив офицера МЧС прыгать за этими ключами, словно пятилетнего мальчишку за конфетой. И хотя пресс-секретарь главы Чувашии пытался сгладить эффект, объяснив, что «присутствующие восприняли это нормально, как дружескую шутку», институт репутации, на отсутствие которого в России принято жаловаться, пришёл в движение.

Свою жёсткую оценку поведению «властелина ключей» дали в «Единой России», где он состоит. Ответственный секретарь комиссии «ЕР» по этике Евгений Ревенко не пожалел эпитетов и пообещал, что в 27 января поведение Игнатьева будет внимательно рассмотрено его комиссией.

Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести... Что сказать? Моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз «пробил дно», — заявил он.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что такое поведение находится за гранью понимания, и пообещал, что будет рассмотрен вопрос не только о его исключении из партии, но и о соответствии занимаемой должности.

Ещё один депутат от «ЕР» — Наталья Поклонская — также оказалась крайне впечатлена познаниями главы Чувашии в области этикета и даже пожалела, что больше не является прокурором. Зато он вдохновил её на создание закона «Об ответственности чиновников за оскорбление народа», который будет предусматривать наказание для идейных последователей Игнатьева — от штрафа до увольнения. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн вообще предложил принудительно освидетельствовать оскандалившегося чиновника на предмет его вменяемости.

Разумеется, возмутились таким поведением и в самом МЧС. Главный спасатель Евгений Зиничев назвал поведение главы республики недопустимым для чиновника такого ранга. Правда, и своим сотрудникам о репутации он напомнил.

Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе, — заявил Зиничев.

Символично, что практически одновременно с этим скандалом, словно для демонстрации того, как представитель власти должен вести себя на публике, в Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время визита в Палестину, увидел, что один из стоящих в карауле местных военных обронил фуражку, поднял её и надел солдату обратно на голову.

Но практика показывает, что чиновники утратили способность воспринимать прямые предупреждения, даже если их озвучивают первые лица. Не раз Владимир Путин и уже бывший премьер Дмитрий Медведев за последние несколько лет говорили о недопустимости хамства и высокомерия среди представителей власти, но не в коня корм. Возможно, 27 января комиссия по этике «Единой России» подаст региональным «царькам» сигнал, который будет трудно проигнорировать или неверно трактовать.