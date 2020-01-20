Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев принёс извинения журналистам за призыв «мочить» отдельных представителей СМИ за критику власти. Заявление главы региона ранее вызвало большой общественный резонанс.
Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения, — цитирует Игнатьева официальный портал органов власти Чувашии.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Игнатьев на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».
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