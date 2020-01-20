Фото: cap.ru

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов считает, что проблема использования гаджетов за рулём очень серьёзна. По его мнению, правильно акцентировать на ней внимание, а «остальное бестолково».

Таким образом Попов прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова ввести наказание для автолюбителей за проведение прямых эфиров в Instagram во время управления машиной. Бестолково всё,...