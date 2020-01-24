https://static.news.ru/photo/72eacd32-3eb4-11ea-808e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зиничев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что поведение губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего пожарного прыгать за ключами от новой машины, является недопустимым.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам Зиничева, руководителю такого высокого ранга не следует так себя вести. При этом он отметил, что сотрудники МЧС также должны помнить о репутации министерства.

А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе, — передаёт его слова РИА Новости .

На вручении пожарной техники в Чебоксарах глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Чувашии Михаил Игнатьев своим возмутительным поведением на вручении ключей от машин сотрудникам МЧС в очередной раз «пробил дно». Так произошедший инцидент прокомментировал ответственный секретарь Комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко.