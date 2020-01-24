https://static.news.ru/photo/30b4bbac-3ece-11ea-84f3-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала разработать закон «Об ответственности чиновников за оскорбление народа». Мера наказания в нём будет разниться от штрафа до увольнения в зависимости от проступка. Сделать это её побудили новости о выходке главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Михаил Игнатьев — местный «барин» — вначале призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров, а теперь же его забавляет, как пожарный подпрыгивает за ключами от машины. В такие минуты я очень жалею, что не прокурор, — заявила Поклонская.

24 января по Сети разошёлся ролик, на котором запечатлён фрагмент церемонии вручения ключей от новых машин для пожарных в Чувашии. В кадр попал тот момент, где глава республики высоко держит ключи, а принимающему спецтехнику офицеру МЧС приходится подпрыгивать, чтобы достать их. Ранее Игнатьев призывал мочить журналистов.

По словам депутата, чувашский глава — не исключение. Она призвала всех, кто знает о подобных случаях оскорбительного поведения со стороны представителей власти, не молчать.

Мне приходит слишком много жалоб на госслужащих, которые позволяют себе унижать простого человека. Всех журналистов и блогеров призываю сообщать мне о подобных выходках чиновников. Хоть я и не прокурор, но, поверьте, смогу отреагировать с последствиями для «слуг народа», — добавила она в Telegram.

Наталья Поклонская работала в прокуратуре Украины. Она не поддержала Евромайдан в 2014 году и после присоединения Крыма к России возглавила прокуратуру нового региона. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы. Там она является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее Поклонская выступила с осуждением людей, которые критикуют нового министра культуры Ольгу Любимову за «обычные житейские» посты, которые та 10 лет назад выкладывала в Сети. Хейтеров она назвала «сетевыми праведниками», писал NEWS.ru.