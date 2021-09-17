Избирком проверит информацию о подкупе избирателей в Калининграде

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Глава ЦИК Элла Памфилова была возмущена поведением кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. 17 сентября он устроил скандал на избирательном участке в Саратове и накричал на сотрудницу УИК, в результате чего ей пришлось вызвать скорую, сообщает ТАСС.

Памфилова выразила своё отношение к случившемуся. Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке всё было нормально, — сказала...