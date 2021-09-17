Избирком проверит информацию о подкупе избирателей в Калининграде
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:24, 18 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Калининградская областная избирательная комиссия проверяет информацию о подкупе избирателей, которая была опубликована в соцсетях. Её передали в правоохранительные органы. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь избиркома Анастасия Буймова.
Информация проверяется, все данные направлены в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и проведения проверки установления факта подкупа избирателей, — заявила Буймова.
До этого в соцсетях появились сообщения, что в калининградском микрорайоне имени Александра Космодемьянского за голос на выборах платят по 500 рублей.
Жители Калининградской области голосуют за депутатов Государственной думы, Калининградской областной думы и окружных советов.
Ранее в Интернете появилась аудиозапись разговора, в котором женщина, назвавшаяся главой администрации Шуи Натальей Корягиной, говорит собеседнице о том, что нужно делать на выборах. Она требует «исполнения» на сегодняшний день, а собеседница жалуется на полицейского и камеры видеонаблюдения.