Их там есть: что мешает легализовать ЧВК в России

Отечественные дипломаты и политики, в том числе глава МИД Сергей Лавров, как и их зарубежные коллеги на официальном уровне говорили о «российских частных военных компаниях». Но на территории РФ наёмничество является уголовно наказуемым деянием. ЧВК находятся вне закона, хотя в реальности они давно существуют. Их бойцы воюют в Сирии, Мали, Ливии и других горячих точках на правах «пушечного мяса». Их незавидный статус пешек в чужих играх проявился в прошлогодней истории с задержанием группы мужчин в Минске в преддверии президентских выборов. Белорусские силовики восприняли расквартированных на их территории россиян как попытку дестабилизации обстановки, хотя они могли использовать союзное государство как пересадочный пункт на пути из России в Африку. В России уже пытались легализовать ЧВК через принятие соответствующего закона, но как утверждает близкий к силовикам источник NEWS.ru, этому мешает отсутствие договоренностей между ФСБ и Минобороны.

На правах пушечного мяса

В конце сентября глава МИД Сергей Лавров заявил , что власти Мали имели законные основания обратиться к одной из российских ЧВК (западные СМИ утверждали , что речь идёт о ЧВК Вагнера) для содействия в борьбе с терроризмом. Российские власти, как следовало из слов министра, не имеют к этому отношения. Однако премьер африканского государства заявил в знакомой стилистике, что «их там нет»: по его словам, сообщения в СМИ о «военных инструкторах» из России на территории Мали — это кампания по дезинформации.

Противоречивые комментарии политиков, однако, не обнуляют незавидные биографии «солдат удачи», возвращающихся на родину в виде трупов. Никаких почестей, в отличие от людей в погонах, им не полагается. А вот уголовная ответственность для тех, кому повезло остаться в живых, по ст. 359 УК РФ «Наёмничество», вполне может им грозить. Правда, по статистике Судебного департамента, по этой статье за решётку отправились за последние пять лет всего семь человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эту тёмную и опасную сферу мог бы регулировать закон о ЧВК, проект которого несколько лет назад был «забракован» правительством.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что более, чем в 110 странах мира воюют сотни ЧВК, в которых участвует свыше 1 млн человек. На этом рынке активно работают США, Великобритания, Израиль, Франция, Китай. Основными потребителями услуг ЧВК являются транснациональные компании и госучреждения.

Законопроект, внесённый в Госдуму в начале 2018 года, предлагал поручить Минобороны лицензировать ЧВК. Целью частных армий в документе было прописано «участие в обеспечении национальной безопасности и в защите национальных интересов РФ путём выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг за пределами её территории». Проект закона предлагал создавать ЧВК только в форме общества с ограниченной ответственностью, с правом открытия зарубежных филиалов, а уставный капитал таких компаний, как предлагали парламентарии, не должен быть менее 10 млн рублей.

Как рассказал NEWS.ru один из авторов документа, бывший депутат Госдумы, член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Емельянов, закон о ЧВК необходим, потому что сотрудники таких компаний «абсолютно незащищены социально».

Наш законопроект родился из обращений матерей военнослужащих, погибших и тех, кто получили увечья. Но если военнослужащие российской армии как-то защищены законом, то бойцы ЧВК находятся вне правовых рамок. Да, они получают большие деньги, но если с ними что-то случается, то никакой страховки нет. Думаю, что закон примут, потому что слишком много людей проходят через систему наших ЧВК, часть из которых насколько я знаю, зарегистрированы за рубежом. Михаил Емельянов экс-депутат Госдумы экс-депутат Госдумы

Противоположной позиции придерживается руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын. По его словам, кроме Сирии, больше нигде нет специального закона о ЧВК. В разоряемой гражданской войной ближневосточной стране её президент Башар Асад, как считает собеседник NEWS.ru, «опасаясь потерять своё положение, позволил создавать негосударственные подразделения, скорее всего, для борьбы с его врагами». В России же «солдат удачи» вряд ли введут в правовое поле, считает эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Думаю, что закон о ЧВК у нас не будет принят, потому что тогда сразу явно будут высвечиваться уши России как государства, которое могло выдать лицензию на проведение той или иной деятельности [за рубежом]. У нас же [на официальном уровне] говорят про ЧВК, что это частные структуры и мы за них ответственности не несём. Если мы вдруг поменяем юридическую риторику и будет закон о ЧВК, то, соответственно, здесь появятся ответные действия и санкции. Кроме этого, если будет принят такой закон, то надо понимать, что лицензия на деятельность ЧВК будет действовать у нас, но не за рубежом, и когда люди приедут в ту или иную страну вести охранную деятельность или придут куда-то с оружием, то их сразу повяжут. К тому же принятие закона будет подразумевать и определённые гарантии, связанные с жизнью и рисками для здоровья. А это и социальная поддержка, и медицинское обеспечение. Олег Криницын руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп»

Он напомнил, что законопроект о ЧВК неоднократно пытались продвинуть через Госдуму, но «явно просматривается некая ревность Минобороны или ФСБ, их непонимание, как и кем всё это будет контролироваться, кто будет нести ответственность». А поскольку деятельность этих организаций где-нибудь в Мали или Сирии государственные структуры полностью контролировать не могут, то «надо понимать, что никто не даст добро на создание таких организаций», уверен Криницын.

Потребность в легализации

Наличие конфликта между спецслужбами и Минобороны в деле легализации и контроля за деятельностью ЧВК и подтвердил NEWS.ru источник в силовых ведомствах. Из-за этого, по его словам, принятие закона о частных военных компаниях растянулось уже на 17 лет и до сих пор нет планов узаконивания «солдат удачи».

Весь мир эксплуатирует военные компании очень серьёзно. Все мировые ЧВК аффилированы с силовыми министерствами, а у нас УК содержит статью о наёмничестве. Как обходят закон в России? Такие компании не зарегистрированы в России, они зарегистрированы за рубежом. Они едут по обычным путёвкам, и на месте работы руководители ЧВК становятся советниками министров силовых министерств, структур, спецслужб тех стран, куда они направлены, — рассказал схему работы ЧВК собеседник NEWS.ru.

Он считает, что закон, наводящий порядок в сфере ЧВК, необходим в России, но для этого необходимо политическое решение, которого нет, как и потребности силовых ведомств в легализации таких компаний. Именно поэтому ждать принятия закона не стоит и от нового созыва Госдумы.