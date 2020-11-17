Хинштейн рассказал о возможном упразднении Россвязи и Роспечати

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в кабмине обсуждается возможность ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать. По его словам, вопрос об упразднении или объединении некоторых структур поднят после того, как стало понятно, что не удалась попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства — службы — агентства.
Кабмин может ещё пересмотреть подходы к существованию ряда структур при исполнительных органах. <...> Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. <...> Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба, — цитируют депутата «Известия».
Ранее NEWS.ru сообщал, что реформа системы государственного управления стартует 1 января 2021 года и должна продлиться три месяца. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, систему госуправления необходимо настроить быстро, качественно и в соответствии с поручениями президента.