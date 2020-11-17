Хинштейн рассказал о возможном упразднении Россвязи и Роспечати

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Сразу несколько представителей разных фракций готовят обращение на имя президента Владимира Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Так, «Справедливая Россия» и КПРФ собираются напомнить главе государства, что он сам дал указание «проработать вопрос» об индексации пенсий.

Меж тем, по словам первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, бюджет уже принимается, но ничего по данному вопросу в нём не отражено. Такая ситуация недопустима, — цитируют депутата «Известия»....