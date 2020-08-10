Итоги регистрации претендентов на губернаторских выборах в единый день голосования в сентябре убеждают, что власть сделала ставку на полную и безусловную победу своих кандидатов. Практически везде, где имелись сомнения в успехе проправительственных ставленников, они были избавлены от конкуренции путём снятия тех кандидатов, которые шли от оппозиции или являлись самовыдвиженцами и могли создать проблемы в силу своей популярности, финансовых ресурсов либо ораторских талантов. Так, КПРФ не допустили к выборам в пяти регионах.

Эта тенденция отвечает общей стратегии Кремля, последовавшей за зимой 2011–2012 годов. Тогда, на волне протестов после думских выборов, были допущены определённые смягчения, например вернули выборы губернаторов и по одномандатным округам в Думу, но после быстро выяснилось, что все поблажки работают только на исполнительную власть. Можно сказать, что принятый тогда же муниципальный фильтр отсекает оппозицию. Но обратимся к выборам в Госдуму по округам. На них данного барьера нет, но и там наблюдается полнейшее торжество партии власти. И сейчас, в сентябре, когда пройдут довыборы в ГД по ставшим вакантными четырём округам, нет предпосылок, чтобы во время них возникли какие-то проблемы для «Единой России». Однако какие бы зачистки политического пространства ни проходили, фактор неожиданности и непредвиденности остаётся. И полностью исключать сюрпризы, в том числе неприятные для «Единой России», нельзя.

Среди 18 регионов, где пройдут прямые выборы глав, наиболее проблемным для Кремля остаётся Иркутская область. Напомним вкратце её недавнюю политическую историю. С 2005 года там происходит постоянная чехарда с губернаторами. После отставки патриарха иркутской политики Бориса Говорина область возглавляли железнодорожник Александр Тишанин, менеджер Игорь Есиповский, политик Дмитрий Мезенцев, бизнесмен Сергей Ерощенко, коммунист Сергей Левченко. Никто из них не отработал полный срок. Всякий раз возникали какие-то проблемы — то в отношениях с населением, то с центром.

Сергей Левченко Виталий Белоусов/РИА Новости

Последний проработавший в регионе дольше всех — Сергей Левченко, местный, давно и широко известный в области руководитель — был вынужден уйти в декабре прошлого года из-за обвинений в неэффективном управлении кризисной ситуацией после наводнений летом 2019-го. Сколько в этих претензиях было действительных проблем, а сколько чистой политики, сказать трудно. Очевидно, что губернатор-коммунист давно мозолил глаза многим чиновникам в Кремле, и они лишь искали удобный повод отправить его в отставку.

Тут нужно учитывать тот факт, что формально в администрации президента не против глав регионов от КПРФ, но им для этого отдают маленькие и незначительные субъекты федерации, такие как Орловская область и Хакасия. А Иркутская область — огромная и по территории, и по населению, и по экономическому потенциалу. Она занимает 14-е место в списке регионов РФ по размерам валового регионального продукта и стоит, например, выше Нижегородской области. Поэтому к ней особое внимание, и никто её отдавать просто так коммунистам не желает. У Иркутской области устойчивая репутация цитадели оппозиции. Ещё до Левченко коммунисты выигрывали там и выборы мэра Иркутска, и выборы в крупнейших городах, таких как Братск и Ангарск, и в других муниципалитетах. Кроме того, там имели успех и ставленники «Справедливой России», а в Усть-Илимске не так давно мэром стала 28-летняя домохозяйка от ЛДПР.

Последствия паводка в Иркутской области. 2019 год РИА Новости

Однако АП удивила своим кадровым решением: новым и. о. главы области стал Игорь Кобзев, никому до того не известный чиновник, выходец из Воронежа, лишь несколько лет назад переведённый в Москву на должность заместителя министра по ЧС. Почему управлять столь сложным и проблемным в политическом плане регионом доверили именно ему, сказать непросто. Наверное, решили, что поскольку основной проблемой прошлого года в области были наводнения, то выходец из МЧС будет, как говорится, самое то, в том числе в смысле пиара.

Однако уже сегодня и в Иркутске, и в федеральных СМИ идут разговоры о том, что Кобзев пока не смог показать себя наиболее выгодным образом и беспроблемное избрание ему не гарантировано, особенно с учётом того, что КПРФ будет представлена на этих выборах.

Игорь Кобзев Александр Кряжев/РИА Новости

Сергей Левченко, который выражал желание вновь участвовать в выборах, допущен к ним не был по формальным показателям. Да и по сути — ему уже скоро 70, он трижды участвовал в выборах губернатора, начиная с 1997 года. Однако в любом случае он остаётся сильной фигурой и теперь будет оказывать всемерное содействие Михаилу Щапову, которого выдвинула КПРФ. За это последний пообещал выдвинуть Левченко в Совет Федерации (одна из трёх официальных кандидатур).

Щапову 45 лет, в прошлом он офицер ФСБ и предприниматель, с 2013 года — депутат местного Заксобрания от КПРФ, а с 2016-го — депутат Госдумы также от коммунистов по одномандатному округу. Так что во всех отношениях это непростая для лёгкой победы над ним фигура. Это и обуславливает то, что борьба в Иркутской области обещает быть увлекательной и непростой. При этом на стороне Щапова будет играть недопущенный к выборам мэр городка Бодайбо Евгений Юмашев. Особых ресурсов за последним не стоит, но важно символическое значение — глава муниципалитета не испугался бросить вызов действующему руководителю и поддержал оппозиционера.

Что касается остальных регионов, кандидат от КПРФ может создать проблемы действующей власти ещё и в Костромской области. Там у партии есть сильная и авторитетная фигура — Валерий Ижицкий. Но его недостатками являются возраст — также почти 70 — и слишком долгое пребывание на виду в местной политике. Но в случае если действующий губернатор Сергей Ситников допустит ошибки в кампании, у Ижицкого появятся шансы на второй тур.

Нельзя исключать второй тур и в ряде других регионов. При этом необязательно, что проблемы «ЕР» создаст именно кандидат от КПРФ. И хотя Кремль тщательно поработал над кадровым составом губернаторского корпуса, повторимся, что никто не может дать гарантий, что в какой-то из областей не произойдёт сбой. После пандемии у населения накопилось немало претензий к действующей власти, и одна выбитая плитка может обрушить всё здание. Иными словами, главная угроза кандидатам от АП кроется в них самих.